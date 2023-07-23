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Про це заявили на саміті за участі офіційних осіб футбольних асоціацій тюркомовних країн Центральної Азії.

Казахстан та Узбекистан спільними зусиллями хочуть претендувати на проведення чемпіонату світу 2034 року. Про це повідомляє Championat.asia.

За інформацією джерела, про це було повідомлено під час саміту за участю офіційних представників футбольних асоціацій тюркомовних країн Центральної Азії, що відбувся у Киргизстані.

На саміті обговорювалося питання щодо розгляду можливості спільними зусиллями проводити великі міжнародні турніри, у тому числі чемпіонати світу різних вікових категорій.

Раніше повідомлялося, що ФІФА виплатила понад 200 млн доларів за участь гравців на ЧС-2022.