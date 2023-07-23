Англія

Ера Гаррі Магвайра залишається позаду.

Після того, як Ерік Тен Гаг позбавив Гаррі Магвайра капітанської пов'язки, всі очікували призначення нового гравця на цю посаду. Ним став Бруну Фернандеш. Португалець розповів, як це відбулось.

"Тен Гаг хотів це зробити на очах у всієї команди. Усі вже знали про ситуацію з Гаррі Магвайром, але ніхто не знав, хто буде наступним капітаном. Тому він усе організував на командних зборах.

Гаррі привітав мене і сказав, що радий за мене. Я розумію, що він зараз не в кращому стані, йому, мабуть, важко, але він привітав мене, і я цьому радий, бо в нас завжди були добрі стосунки.

Очевидно, це велика честь, я навіть не мріяв про таке. Це взагалі за межами мрій.

Думаю, я мушу залишатися таким самим, як і був, бо саме тому одержав цю роль. Я маю продовжувати робити те саме. Потрібно покращувати свою гру з кожним днем, але я задоволений тим, що роблю, і маю підтримувати цей стандарт", – заявив півзахисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед.