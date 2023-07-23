Іспанія

Найближчий сезон 23-річний італієць проведе в оренді.

Захисник Мілана Маттео Габбія незабаром стане гравцем Вільярреала, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про оренду 23-річного італійця.

Також наголошується, що цей перехід не пов'язаний з угодою щодо вінгеру "жовтої субмарини" Семюеля Чуквезе, який незабаром підпише контракт з "россонері".

Минулого сезону Габбія провів 17 поєдинків, у яких забив один гол.