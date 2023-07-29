Англія

Футболіст домовляється з Ньюкаслом щодо нової угоди.

Бразильський опорний півзахисник Бруно Гімараеш доволі швидко адаптувався в англійському Ньюкаслі після свого трансферу із французького Ліона за 42,1 млн євро, ставши незамінним виконавцем у складі команди Едді Гау.

На тлі прогресу 25-річного виконавця почали ширитись чутки щодо його можливого продажу до інших клубів, однак позиція "сорок" щодо цього питання була чіткою — 100 млн євро, і тільки після цього можна про щось домовлятись.

У той самий час, Ньюкасл наразі заклопотаний тим, щоб контракт футболіста до строком до 2026 року отримав продовження на більший термін.

Однак наразі сторони не досягли прогресу в перемовинах, про що напередодні заявив сам Бруно.

"Новин немає. Я хочу залишитися, але сумніви тривають. Отже, подивимось", — заявив бразильський виконавець.

За сезон Гімараес забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач у 40 матчах.