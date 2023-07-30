Англія

Пеп відзначив прогрес футболу в Саудівській Аравії.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував масовий перехід гравців з європейських чемпіонатів у Саудівську Аравію.

"Саудівська Аравія змінила трансферний ринок. Кілька місяців тому, коли Кріштіану Роналду був єдиним, хто пішов, ніхто не думав, що в саудівській лізі гратиме так багато топгравців. У майбутньому їх буде ще більше, тому клуби повинні розуміти, що відбувається. Ріяд Марез отримав неймовірну пропозицію, тому ми не могли сказати "не роби цього".

Мова йде не про загрозу, це реальність. Вони хочуть створити сильну лігу, і поки що їм це вдається. Не знаю, як довго вони зможуть утримувати такий високий рівень витрат, але у мене є відчуття, що вони не зупиняться", – цитує Пепа Sky Sports.

Раніше стало відомо, що Мане переходить в Ан-Наср.