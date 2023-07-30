Іспанія

Захисник поділився своїми думками після гри з Барсою.

Захисник Реала Дані Карвахаль прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти Барселони (0:3).

"У перші 15 хвилин кожного тайму Барселона була кращою, і ми не зіграли так, як хотіли. Потім ми наздоганяли суперника та створювали моменти.

Команді вдавалося багато володіти м'ячем і перехоплювати ініціативу. То був складний матч. У нас все вийшло, ми адаптуємось до нової системи.

Ми не були точні перед брамою, але зробили все можливе, щоб забити. Останні два голи нас підкосили, ми не мали їх пропускати. Попри це команда знаходиться на правильному шляху. Ми зробили щось хороше", – сказав захисник Реала.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про трансфер Ніко Гонсалеса в Порту.