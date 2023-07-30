Україна

Валерій Бондар висловився про свою травму.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар подякував за підтримку після травми руки в матчі першого туру УПЛ проти Металіста 1925.

"Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім“я, друзі та команда.

Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось — ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди.

Перше, що мене цікавило, з яким рахунком завершилася гра. Вчора команда виграла, а значить матч зіграв недарма.

Попереду відновлення, але відсьогодні вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути", — написав Бондар в Інстаграмі.

Є підозра, що Бондар зламав ключицю.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.