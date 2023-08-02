Англія

Відтепер англієць — віцекапітан Ліверпуля.

Новоспечений віцекапітан Ліверпуля Трент Александер-Арнольд розповів, як головний тренер повідомив йому про нову роль в команді.

"Спочатку я подумав, що Юрген Клопп скаже, щоб я перестав втрачати м'яч!

Щиро кажучи, це був приємний сюрприз, зовсім не те, на що я очікував. Я думав, що колись ми про це поговоримо, але не в той момент. Але це було щось особливе, що запам'ятаю надовго.

Я відчуваю, що готовий. Я почуваюся лідером і подаю приклад у тому, що роблю щодня. Діти бачать у мені людину, яка виконує керівну роль, і я радий, що тренерський штаб теж це бачить.

Я хочу бути впевненим, що беру на себе відповідальність за те, як працює команда. Це приголомшливо. На нас лягає велика відповідальність за те, щоб ми досягли успіху і досягли всього, чого хочемо цього сезону.

Я доклав багато зусиль, щоб досягти такого зізнання. У цей момент я зрозумів, що пишаюся собою. Це змусило мене посміхнутися, я був дуже щасливий — не так просто змусити мене посміхнутися!

Я ніколи не соромився своїх амбіцій стати капітаном цього клубу, це крок на шляху до цієї мети. Це відповідальність, на яку я чекаю з нетерпінням, і я не можу дочекатися початку сезону", – сказав Трент.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готує нову пропозицію щодо Лавії.