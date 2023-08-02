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Іспанець відзначив, що аргентинський суперфорвард щасливий в Маямі.

Новоспечений захисник Інтер Маямі Хорді Альба висловився щодо возз'єднання з Ліонелем Мессі.

"Я сподіваюся, що віддам ще багато гольових передач Мессі, приємно знову грати з ним.

Він дуже щасливий. Зрозуміло, що зміни ніколи не даються легко, але зараз я бачу, що він дуже щасливий, сповнений ентузіазму, готовий до цього випробування, і я дуже радий за нього та його родину. Грати разом – це також стимул для нас", — цитує захисника Diario Sport.

Минулого сезону Альба провів 30 поєдинків за Барселону, в яких забив два м'ячі та віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі переконує Суареса перейти в Інтер Маямі.