Італія

Нещодавно футболіст виступав на молодіжному чемпіонаті світу.

Нападник Росаріо Алехо Веліз незабаром може стати гравцем Мілана, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, найближчими днями агент 19-річного аргентинця прилетить до Мілану, де має пройти зустріч між сторонами, щоб обговорити можливий трансфер.

Цього сезону Веліз провів 22 матчі, в яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.

Також нещодавно Алехо провів чотири матчі у складі збірної Аргентини U-20 на чемпіонаті світу, де забив три м'ячі.