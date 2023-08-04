Англія

Француз радий, що його досягнення увійшли в історію лондонського клубу.

Колишній наставник "гармашів" Арсен Венгер оцінив свою статую біля стадіону Арсеналу.

"Виглядає трохи дивно, коли ти не рухаєшся! Але це емоційний момент, тому що це велика честь, і загалом я завжди хотів бути частиною цього клубу. Відчуваю, що я частина цього клубу назавжди. Так що я щасливий, тому що я там, де хочу бути.

Мене завжди надихала робота над чимось, що більше, ніж я сам. Відчуваю, що мій внесок полягав у тому, щоб зробити цей клуб таким, яким він заслуговує бути: одним із найбільших у світі.

Коли я приїжджаю сюди зараз, я бачу стадіон, бачу, що моя робота того вартувала, тому що я відчуваю, що цей стадіон змусив мене страждати, я щасливий стояти в тіні цього стадіону, бо через нього в мене вистачало безсонних ночей!

Здорово повернутися і побачити таку фантастичну атмосферу, коли наші вболівальники та команда успішні. Для мене це велике задоволення", – сказав Венгер в коментарі офіційному сайту клубу.

Арсен Венгер став шостою людиною, яка заслужила мати власний пам'ятник на Емірейтс Стедіус, який є домашньою ареною для Арсенала.

Нагадаємо, що у грудні 2011 року перед Емірейтс було встановлено статуї Кена Фраяра, Тьєррі Анрі, Тоні Адамса та Герберта Чепмена. У 2014 році власний монумент отримав і Денніс Бергкамп.