Англія

Іспанець натякнув, що може продовжити співпрацю з МС.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що наприкінці сезону може обдумати продовження контракту з клубом.

"Я підписав контракт ще на два роки, бо мені тут комфортно, і требл або його відсутність нічого не змінили б.

Я щасливий, люди щасливі, керівництво теж, тому що зрештою саме воно вирішує, хто керуватиме командою. Якщо вони задоволені, то я задоволений.

Я хочу захистити наші трофеї. Можливо, наприкінці сезону, якщо я втомлюся, ми з клубом усе обговоримо. А може ми продовжимо контракт", – заявив головний тренер Манчестер Сіті в коментарі Daily Mail.

Сьогодні, Ман Сіті має змогу завоювати ще один трофей — Суперкубок Англії. На Вемблі "міщани" протистоятимуть Арсеналу. Початок гри — о 18:00.

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