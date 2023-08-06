Англія

Дізнайся, на що ставити у грі за участю чемпіонів та віцечемпіонів Англії.

У неділю, 6 серпня, Манчестер Сіті та Арсенал зійдуться на Вемблі в протистоянні за Суперкубок Англії.

Манчестер Сіті — Арсенал. Анонс матчу

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у цьому матчі у Манчестер Сіті: вікторія манчестерського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.83, а лондонського – 4.60. Нічия в основний час оцінюється в 4.15.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що "містяни" одразу візьмуться за справу та заб'ють швидкий гол, і, як наслідок, виграють перший тайм. Коефіцієнт на такий розвиток подій — 2.32.

При цьому Арсенал нав'яже боротьбу і зможе навіть зрівняти рахунок. Проте переможцем турніру таки вийде манчестерський колектив — 1.44. Ставка "обидві команди заб'ють" оцінюється 1.67.

Нагадаємо, що точно в матчі не зіграють Зінченко, Жезус, Ельнені, Локонга. У Манчестера без втрат.

Початок матчу — о 18:00. Пряма трансляція на SETANTA SPORTS.