Італія

Поляк — ще один претендент на переїзд в Саудівську Аравію.

Наполі так і не зміг домовитись про підписання нового контракту з одним з лідерів команди — півзахисником Пйотром Зелінські.

Дивлячись на це, Наполі вирішив продати польського футболіста цього літа. Контракт з Пйотром Зелінські завершується вже наступного літа, тому неаполітанці хочуть заробити на його продажі.

Як стверджує Фабріціо Романо, саудівський Аль-Ахлі намагається підписати поляка. Клуб з Ближнього Сходу офіційно звернувся до неаполітанців з трансферною пропозицією. Сума потенційної угоди невідома. Повідомляється також, що Аль-Ахлі хоче якнайшвидше домовитись з гравцем щодо особистого контракту.

Зазначимо, що минулого сезону Зелінські оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.