Англія

Думка легенди лондонського клубу.

Колишній наставник "гармашів" Арсен Венгер оцінив шанси лондонців на тріумф в АПЛ.

"Арсенал має хороші шанси виграти титул АПЛ. Не бачу, щоби була команда, яка домінуватиме в сезоні. Хороший шанс Арсеналу.

Вважаю, що вони провели правильні придбання, команда має правильну структуру. Я дуже радий тому, яким став Арсенал, і впевнений, що вони можуть конкурувати з будь-яким суперником", – сказав Венгер.

Раніше повідомлялось, що Шеффілд Юнайтед підписав захисника Арсеналу Трасті.