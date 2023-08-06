Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Арена Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а допомагатимуть йому Ігор Дебенко та Євген Гашков.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Рух несподівано обіграв Зарю (2:1), а Ворскла пропускала гру чемпіонату через єврокубкові матчі в Лізі конференцій проти грузинської Діли.