До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.
Гравці Руху, ФК Рух
06 серпня 2023, 14:16
Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух зустрінеться з полтавською Ворсклою.
Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Арена Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а допомагатимуть йому Ігор Дебенко та Євген Гашков.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, у першому турі УПЛ Рух несподівано обіграв Зарю (2:1), а Ворскла пропускала гру чемпіонату через єврокубкові матчі в Лізі конференцій проти грузинської Діли.