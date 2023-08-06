Англія

Камерунець висловився щодо невдалого епізоду.

Новоспечений голкіпер МЮ Андре Онана висловився про пропущений гол із центру поля у товариському матчі проти Ланса (3:1).

"Ми завжди можемо бути кращими. Дещо ми маємо спробувати виправити.

Я відповідаю за все, особливо за голи, які ми пропускаємо. Я пишаюся тим, що зробили мої захисники. Я важлива людина у захисті, тому приймаю всю критику", – сказав Онана.

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