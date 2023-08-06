Україна

Легендарний голкіпер проводить останній матч в кар'єрі.

Шахтар оголосив стартовий склад на благодійний матч з Тоттенгемом. Місце у воротах займе Андрій Пятов, для якого це прощальний поєдинок в професійній кар'єрі.

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Склад Шахтаря: Пятов — Гочолеїшвілі, Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков, Бондаренко, Назарина, Криськів — Сікан, Келсі.

Запасні: Трубін, Пузанков, Різник, Твардовський, Лемкін, Педріньйо, Фарина, Корнієнко, Кастілло, Глущенко, Очеретько, Невертон, Кащук, Траоре, В’юнник.

Початок матчу — о 16:00.

🧡 Андрій Пятов – у старті! 👏



⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч із @SpursOfficial у Лондоні.



🔴 Дивіться пряму трансляцію поєдинку на каналі XSPORT.



Усі кошти, які буде зібрано під час гри, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.#Shakhtar #Україна #ТоттенгемШахтар pic.twitter.com/GWBIbykloi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023

Усі кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, які буде зібрано під час гри, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.