Італія

Сума трансферу футболіста становитиме близько 17 мільйонів євро.

Вінгер Мідтьюлланна Густав Ісаксен найближчим часом стане гравцем Лаціо. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 22-річного датчанина, який коштуватиме "орлам" 17 мільйонів євро.

Медичне обстеження футболіста заплановане на понеділок, 7 серпня.

Минулого сезону Ісаксен провів 45 матчів, у яких забив 22 голи та віддав дев'ять результативних передач. Також він відіграв три зустрічі у нинішній кампанії.