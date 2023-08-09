Англія

Сума трансферу капітана "святих" складатиме близько 30 мільйонів євро.

Півзахисник та капітан Саутгемптона Джеймс Ворд-Праус незабаром стане гравцем Вест Гема. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 28-річного англійця, який обійдеться "молотобійцям" у 30 мільйонів євро.

Також зазначається, що минулого місяця "святі" відхилили одну із пропозицій Вест Гема, яка була меншою, ніж нинішня.

Наразі клуби обговорюють дату переходу гравця. Саутгемптон хоче, щоб гравець провів матч на цих вихідних проти Норвіча, а лондонський клуб хоче негайного трансферу, щоб не ризикувати травмою.

Сам футболіст хоче перейти у Вест Гем, але він має бажання провести прощальний матч за "святих", за яких він виступав протягом всієї своєї кар'єри.

Цього сезону Ворд-Праус провів один матч у Чемпіоншипі, в якому відзначився одним асистом. Минулого сезону Джеймс відіграв 45 матчів, забивши 11 голів та віддавши п'ять гольових передач.