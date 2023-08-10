Італієць може перебратись в АПЛ.
НІКОЛО ДЗАНЬОЛО, GETTY IMAGES
10 серпня 2023, 12:45
Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло входить у сферу інтересів Астон Вілли, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Ніколо є одним з пріоритетних кандидатів на перехід в бірмінгемську команду. Його кандидатура серйозно обговорюється. Директор Астон Вілли Мончі раніше працював над його трансфером з Інтера.
У липні Дзаньоло виповнилось 24 роки, і він провів 12 матчів за збірну Італії, забив два голи.
Раніше повідомлялось, що в придбанні італійця зацікавлений Мілан.