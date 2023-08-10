Англія

Воротар відправиться за ігровою практикою.

Голкіпер Челсі та національної збірної США Габріел Слоніна перейшов у бельгійський Ейпен на правах оренди на один сезон. Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".

19-річний голкіпер приєднався до "синіх" минулого літа, проте ще не виступав за Челсі на дорослому рівні. На початку 2023 року він дебютував за збірну США.

Наразі Ейпен посідає четверте місце в бельгійському чемпіонаті.

Раніше повідомлялось, що Челсі призупинив переговори щодо обміну Влахович-Лукаку.