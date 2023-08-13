Англія

Легендарний рекорд Алана Ширера встояв.

Ексфорвард Ньюкасла та рекордсмен за голами в АПЛ Алан Ширер прокоментував перехід Гаррі Кейна з Тоттенгема до Баварії.

"Я трохи запанікував, коли літак кілька разів скасовували, думаючи: "Він летить чи ні?" Хто знає, він може провести там два чи три роки та повернутись, щоб ще раз спробувати побити рекорд за голами в АПЛ.

У нього залишався один рік за контрактом, і тепер він перейшов у гігантський футбольний клуб із дуже добрими шансами виграти Лігу чемпіонів. Він їде туди, щоб працювати під керівництвом дуже розумного тренера і пліч-о-пліч з кількома відмінними гравцями", — сказав Ширер в коментарі BBC.

Ширер є найкращим бомбардиром в історії АПЛ із 260 голами. У Кейна 213 м'ячів.

Нагадаємо, Кейн дебютував за Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини. Мюнхенці програли Лейпцигу з рахунком 0:3.