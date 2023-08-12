Німеччина

Новачок німецької команди з'явився на полі на 63-й хвилині гри.

У матчі за Суперкубок Німеччини між собою зустрічаються Баварія та Лейпциг.

На 63 хвилині гри на поле вийшов Гаррі Кейн за мюнхенську команду. Він замінив Матіаса Теля.

Таким чином, Кейн дебютував за свою нову команду, до якої лише нещодавно перейшов.

Англієць вийшов на поле при рахунку 2:0 на користь Лейпцига. За п'ять хвилин "бики" забили ще один гол.

Слідкуйте за перебігом матчу Баварія — Лейпциг на Football.ua.