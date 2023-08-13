Франція

Сторони далекі від продовження угоди — зараз йдеться лише про те, щоби врегулювати відносини.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе та ПСЖ відновили переговори про новий контракт. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, сторони відновили переговори щодо нинішньої ситуації, однак поки що вони не обговорюють нову угоду, а шукають шляхи вирішення конфлікту.

Нагадаємо, раніше 24-річний француз повідомив, що має намір провести нинішній сезон у ПСЖ, після чого залишить команду.

Керівництво парижан виступило з різкою критикою — гравця було виставлено на трансфер і його усунули від тренувального процесу, і він вже пропустив стартовий матч Ліги 1 проти Лор'яна (0:0).

Крім Мбаппе, також у заявку на вчорашній матч не потрапили Марко Верратті та Неймар, які також виставлені на трансфер.