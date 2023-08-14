Англія

Німець висловився щодо новачків команди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив гру новачків команди у матчі 1-го туру англійської Прем’єр-ліги АПЛ із лондонським Челсі (1:1).

"Мак Аллістер, звичайно, дуже добрий футболіст, і ви переконалися в цьому під час нашого голу. Нові гравці дали нам великі можливості в атаці. Домінік Собослаї – звір, він сьогодні зіграв на трьох позиціях. Відмінні хлопці, топгравці", – наводить слова Клоппа BBC.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Ліверпуль.