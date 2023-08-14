Іспанія

Чергові проблеми з коліном у гравця мадридського Реала.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Арда Гюлер сьогодні переніс артроскопічну операцію на правому коліні.

Футболіст буде відсутній невизначений термін, але вже розпочав відновлення. Раніше була інформація, що гравець пропустить приблизно півтора місяця.

Нагадаємо, що Гюлер приєднався до Реала на початку липня, перейшовши з Фенербахче.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач. Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.