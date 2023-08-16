Інше

Хавбек поспілкувався з журналістами напередодні матчу за Суперкубок УЄФА.

Півзахисник Севільї Неманія Гудель поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Манчестер Сіті.

"Швидше б вийти на поле! Ми впевнені в собі й з нетерпінням чекаємо на початок цього прекрасного матчу.

Не можна орієнтуватися на результати проти Сіті на груповому етапі [торік]. Це новий сезон, в обох командах нові гравці. Тож аналіз матчу перед його початком зовсім інший. Він не йде в жодне порівняння з тим, як ми грали проти Сіті минулого сезону", — сказав Гудель.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.