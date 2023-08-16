Чтиво

Розповідаємо про найяскравіші розіграші трофея.

Вже сьогодні, на спекотній арені Олімпіакоса, пройде черговий розіграш Суперкубку УЄФА. Манчестер Сіті спробує виграти цей турнір уперше у своїй історії. За десятиліття свого існування турнір привчив усіх до обов'язковості свого існування, але раніше турнір не проводився регулярно. Переможець Кубка Європейських чемпіонів грав Міжконтинентальний Кубок із найкращою командою Південної Америки, переможцям інших єврокубків взагалі не давалася подібна честь.

Придумали зіштовхувати лобами власників двох єврокубків на початку сімдесятих – причому саме ті, хто правив балом у цей час. Антон Віткамп, головний редактор провідного голландського видання De Telegraaf, згадував:

“Ідея зародилася в еру тотального футболу. У нашу еру: Аякс і Феєнорд виграли на двох чотири Кубки європейських чемпіонів поспіль. Вони заробили не лише гроші та славу, а й право називатися найкращими.

Але яка команда мала право вважатися найкращою в Європі?... Футбол – непередбачувана гра, яка залежить від дрібниць. То чому б не проводити матчі між переможцем Кубка європейських чемпіонів та володарем Кубка кубків? Чому б не поставити перед Аяксом ще одне випробування?

1972 року Рейнджерс виграв Кубок кубків. Я розповів про свої плани президенту Аякса [Япу] ван Праагу, який з ентузіазмом поставився до цієї ідеї. Невдовзі всі питання було вирішено, а патронаж над турніром взяла моя газета”.

Від себе зазначу: ніхто особливо й не приховує, що турнір був винайдений насамперед заради грошей. Популярність Кройфа та інших голландців на той час зашкалювала, а щоб частіше збирати повні стадіони, причому на європейському рівні, було бажано придумати офіційний турнір. Віткамп каже, що й двоматчевий формат турніру вибрав заради максимізації доходів клубів – що, до речі, непогано римується із сучасними стогонами щодо “комерціалізації” футболу.

Незважаючи на те, що Аякс та Рейнджерс зіграли як переможці єврокубків 1972-го року (голландці виграли за сумою матчів 6:3), офіційна історія Суперкубку УЄФА розпочалася рівно півстоліття тому. Справа в тому, що Рейнджерс саме тоді відбував річну дискваліфікацію за провини ультрас, і водночас нагороджувати команду додатковим єврокубком вважали не дуже правильним. Але з 1973-го Суперкубок УЄФА проводиться майже щороку, і серед його розіграшів є дуже помітні.

Найперший

Вже перший офіційний розіграш Суперкубку УЄФА дав зрозуміти, для чого потрібний цей турнір. Аякс проти Мілана! Дві команди-легенди, команди зірок. Мілан тоді котирувався помітно нижче, але Аякс щойно втратив головну зірку, Йохана Кройфа – у “россонері” ж блищав володар Золотого м'яча Джанні Рівера. Мілан виграв домашній матч 1:0... та відповідь програв із рахунком 0:6. Так, той Суперкубок і справді вигадали, щоб голландці могли поставити ще більше посуду в музей.

Найважливіший

А за які подвиги гравцю дали Золотий М'яч? Київське Динамо 1975-го шокувало всю Європу, перегравши, здавалося б, абсолютний дрімтим. Костяк Баварії сімдесятих був легендами, які прийшли на зміну Бітлз: зовсім молоді, вони вже виграли все.

На момент зустрічей з динамівцями Майєр, Мюллер, Беккенбауер, Шварценбек, узяли всі титули в Німеччині, два Кубки чемпіонів, чемпіонат світу — а найближчим часом взяли і ще один “лопухий” трофей і чемпіонат Європи. Як зірки, вони могли дозволити собі забити на конкретний турнір (наприклад, закінчити чемпіонат на десятому місці), але в матчах за гамбурзьким рахунком не виникало питань, яка команда зараз найкраща у світі. Особливим козирем вважалася оборона: вишколена, за принципами сімдесятих років серйозна і сувора.

Київське Динамо розшифрувало всі тактичні загадки Баварії, а Олег Блохін наче й не помітив хваленої оборони Баварії. Для всього футбольного світу така перемога стала шоком, сенсацією. Не лише Блохін, а й команда загалом на чолі із зовсім молодим (36 років) тренером Лобановським стали зірками, для Динамо розпочалася зовсім інша історія.

Найтрансферніший

Минуло 11 років, і Динамо знову приїхало на матч до Монако. До речі, це був перший випадок, коли стосовно турніру можна було згадати це князівство і саме “матч”. СРСР та Румунія не змогли домовитися про умови проведення двоматчевої дуелі, і турнір було розіграно після однієї гри, на нейтральному полі.

У Румунії ще правив Чаушеску, який не шкодував для свого футбольного дітища в особі Стяуа нічого. Зокрема, абсолютно унікальної схеми із викраденням (іншого слова і не підбереш) Георге Хаджі. Справа в тому, що Карпатського Марадону у Спортулі орендували... на один матч! Саме на Суперкубок УЄФА – хороший, до речі, маркер того, як цінували та побоювалися Динамо Лобановського в Європі. Але після гри в Монте-Карло Хаджі ніхто до Спортула не повернув, і він поїхав лише через три роки, до Реалу.

Саме Хаджі і забив єдиний гол у матчі.

Найрозгромніший

Турнір 1996 року зіштовхнув лобами Ювентус і ПСЖ – і “б'янконері” повеселились так, начебто знали, що наступного разу зіграють у Суперкубку нескоро. Вже перший матч у Парижі закінчився з рахунком 6:1 – вдома Ювентус додав ще 3:1. За парижан забивав тільки Раї, за туринців – будь-хто, включаючи новачка Крістіана В'єрі, запасного Порріні і далеко не найрезультативнішого захисника Феррару.

Найрезультативніший

Але навіть той розгром за середньою результативністю не дотягнув до гольового бенкету в Тбілісі. До 2015-го Суперкубок УЄФА вже залишив постійну резиденцію в Монте-Карло, і Грузія як декорації ідеально відповідала тій грі Барси та Севільї. Емері ідеально підготував команду на бій із дрімтімом, Банега забив найшвидший гол в історії турніру – але дуже не пощастило потрапити на перший у кар'єрі Мессі дубль зі штрафних. Потім Барселона робила рахунок 3:1 та 4:2, але під кінець матч врятував не хто інший, як Євген Коноплянка.

Педро провів переможний гол в овертаймі: так само, як і в 2009-му, коли в набагато більш закритій грі Барса змогла здолати Шахтар. Сьогодні Севілья матиме новий шанс.