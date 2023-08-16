До цього через провалений медогляд зірвався перехід в Ан-Наср.
ХАКІМ ЗАЄШ, GETTY IMAGES
16 серпня 2023, 23:59
Вінгер Челсі Хакім Зієш може зірвати чергову спробу свого трансферу — цього разу у турецький Галатасарай. Про це повідомляє журналіст Вілфред Гене у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 30-річний марокканець вдруге провалив медичне обстеження в новому клубі, після того, як раніше через такий же невдалий медогляд зірвався його трансфер до саудівського Ан-Насру.
Рішення турецької команди поки що залишається невідомим.
Минулого сезону Зієш провів 24 матчі, в яких зробив три результативні передачі.