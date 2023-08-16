Англія

До цього через провалений медогляд зірвався перехід в Ан-Наср.

Вінгер Челсі Хакім Зієш може зірвати чергову спробу свого трансферу — цього разу у турецький Галатасарай. Про це повідомляє журналіст Вілфред Гене у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 30-річний марокканець вдруге провалив медичне обстеження в новому клубі, після того, як раніше через такий же невдалий медогляд зірвався його трансфер до саудівського Ан-Насру.

Рішення турецької команди поки що залишається невідомим.

Минулого сезону Зієш провів 24 матчі, в яких зробив три результативні передачі.