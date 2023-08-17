Англія

Сума трансферу японського футболіста становитиме близько 18 мільйонів євро.

Півзахисник Штутгарту Ватару Ендо може продовжити свою кар'єру у Ліверпулі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 30-річного японця, який коштуватиме "червоним" 18 мільйонів євро.

Особисті умови контракту було погоджено кілька годин тому.

Також наголошується, що на четвер, 17 серпня, заплановано медогляд перед підписанням контракту.

Минулого сезону Ендо провів 40 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять гольових передач. Також він вже провів один матч цього сезону, в якому забив один гол.