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Бразилець може стати черговим коштовним придбанням багатіїв з Близького Сходу.

Найкращий гравець Ліверпуля у сезоні-2022/23 Аліссон Бекер на прицілі одного з найяскравіших та найвпізнаваніших клубів Саудівської Аравії.

Як стверджує FootMercato, Ан-Наср зацікавлений в трансфері бразильця. За інформацією джерела, саудити розчаровані грою голкіпера Аль-Акіді в матчі з Аль-Еттіфаком (1:2). Тому було вирішено спробувати придбати одного з найкращих воротарів АПЛ.

Що стосується самого гравця, то він дуже спокушений новим викликом.

Нагадаємо, що за Ан-Наср виступають Кріштіану Роналду та Садіо Мане. А скоро до них приєднається Лапорт.