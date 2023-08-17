Футболіст висловився після завоювання першого трофею в новому клубі.
Йошко Гвардіол, УЄФА
17 серпня 2023, 12:49
Новачок Манчестер Сіті Йошко Гвардіол прокоментував здобуття Суперкубка УЄФА в матчі з Севільєю - 1:1 (5:4 по пенальті).
"Чудові почуття, просто приголомшливі. Не кожен день випадає нагода боротися за трофеї. Ми мали шанс, і на щастя, ми ним скористалися!
Я абсолютно не відчуваю тиску, мене оточують класні гравці та чудові партнери по команді. Я хочу викладатися на полі по максимуму, тим більше, що я маю можливість навчатися в одного з найкращих тренерів у світі. Це все, про що я зараз думаю", — цитує Гвардіола офіційний сайт УЄФА.
Раніше повідомлялось, що Гвардіола — перший тренер, який вигравав Суперкубок УЄФА із трьома різними клубами.