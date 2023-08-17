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Підсумки Суперкубка УЄФА від Пепа Гвардіоли.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підбив підсумки матчу за Суперкубок УЄФА, де його команда здолала Севілью — 1:1 (5:4 по пенальті).

"Можливо, завершальний удар Ен-Несірі не був ідеальним, але були гірші моменти. Окампос був дуже близьким до мети. Але Едерсон урятував нас. На початку другого тайму ми стали краще грати у пас, більше контролювали гру. Ближче до кінця забили та відчували, що можемо забити ще на останніх хвилинах. Забий Севілья другий м'яч, все могло закінчитися інакше.

У Севільї чудові гравці, чудовий воротар, крайні захисники, які грають за збірні. Олівер Торрес добре взаємодіє із нападниками. Севілья дуже небезпечна попереду.

У минулому я відчував брак мотивації, коли команда часто вигравала трофеї. Але сьогодні я не мав цього почуття. Ми дуже раді цьому трофею. Ми змарнували один трофей, щоб зібрати повну колекцію, а наступний шанс буде на клубному чемпіонаті світу", — цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола — перший тренер, який вигравав Суперкубок УЄФА із трьома різними клубами.