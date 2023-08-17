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Неймовірне досягнення іспанського спеціаліста.

Манчестер Сіті виграв Суперкубок УЄФА, обігравши в Греції Севілью — 1:1 (5:4 по пенальті).

Для наставника манкуніанців Пепа Гвардіоли став унікальним — іспанець став першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок УЄФА з трьома різними командами.

Пеп брав трофей з Барселоною (у 2009 та 2011 роках в матчах проти Шахтаря та Порту відповідно), а з Баварією у 2013 році переграв Челсі.

Нагадаємо, Гвардіола тріумфував одного разу в Суперкубку УЄФА як футболіст. У 1992 році він із Барселоною здобув трофей у матчі проти Вердера. Загалом Пеп вигравав трофей (як гравець і тренер) 5 разів. Стільки ж перемог у Карло Анчелотті.

Манчестер Сіті — Севілья 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА