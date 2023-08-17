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Підсумки матчу за Суперкубок УЄФА від Хосе Луїса Менділібара.

Керманич Севільї Хосе Луїс Менділібар підбив підсумки матчу за Суперкубок УЄФА, де його команда поступилась Ман Сіті — 1:1 (4:5 по пенальті).

"Скласти добрий план проти такої гарної команди, як Сіті, дуже складно. Мені хотілося б, щоб ми зустрічали їх вище і чинили на них більший тиск. Ми не скористалися своїми шансами забити другий гол. Але я дійсно вважаю, що ми провели гарну гру і, мабуть, створили більше моментів, ніж вони.

Зазвичай Сіті забиває щонайменше один м'яч. Ми знали це і розуміли, що нам треба забивати двічі, щоби перемогти. На жаль, це нам не вдалося", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола — перший тренер, який вигравав Суперкубок УЄФА із трьома різними клубами.