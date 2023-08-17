Інше

Іспанський керманич продовжує досягати надзвичайних успіхів.

Напередодні англійський Манчестер Сіті здобув головний трофей Суперкубку УЄФА, обігравши в серії пенальті іспанську Севілью.

Манчестер Сіті — Севілья 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

Для головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли цей здобуток відзначився черговим рекордом у професійній діяльності на цій посаді.

Але на цьому іспанський фахівець звітного вечора не обмежився.

Перемога в Суперкубку УЄФА на чолі Манчестер Сіті дозволила йому підняти над головою 15 трофей за часи роботи в клубі, починаючи з 2016 року.

Як відомо, до цього, працюючи в каталонській Барселоні, 52-річний фахівець перемагав у 14 змаганнях.

Таким чином уже семирічний досвід роботи в англійському колективі приніс Гвардіолі оновлення особистого рекорду за кількістю здобутих кубків на чолі однієї команди.

Він п’ять разів ставав із Манчестер Сіті чемпіоном Англії (2017-19, 2020-23), перемагав у Лізі чемпіонів-2022/23, Суперкубку УЄФА-2023, Кубку Англії (2018/19, 2022/23), Кубку англійської ліги (2017-2021) та Суперкубку Англії (2019-2020).