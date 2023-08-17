Футболіст залишається в австрійському клубі.
МАКСИМ ТАЛОВЄРОВ, ПРЕССЛУЖБА ЛАСКА
17 серпня 2023, 11:10
ЛАСК домовився зі Славією щодо продовження оренди українця ще на один сезон. Про це повідомляється на офіційному сайті австрійців.
Оренда передбачає право викупу. Угода розрахована на один рік.
"ЛАСК — великий клуб в європейському футболі. Я дуже добре знаю команду, ми разом вийшли у єврокубки. Тепер я хотів би далі розвиватися тут і зробити свій внесок, щоб ми могли успішно виступати", - сказав українець.
Максим Таловєров відіграв 13 матчів за ЛАСК у минулому сезоні на правах оренди. Нагадаємо, угода зі Славією, якій належить контракт гравця, розрахована до 2026 року.