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Футболіст залишається в австрійському клубі.

ЛАСК домовився зі Славією щодо продовження оренди українця ще на один сезон. Про це повідомляється на офіційному сайті австрійців.

Оренда передбачає право викупу. Угода розрахована на один рік.

"ЛАСК — великий клуб в європейському футболі. Я дуже добре знаю команду, ми разом вийшли у єврокубки. Тепер я хотів би далі розвиватися тут і зробити свій внесок, щоб ми могли успішно виступати", - сказав українець.

Максим Таловєров відіграв 13 матчів за ЛАСК у минулому сезоні на правах оренди. Нагадаємо, угода зі Славією, якій належить контракт гравця, розрахована до 2026 року.