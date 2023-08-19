Англія

Італієць вкотре нагадав світові про війну в Україні.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі, який раніше очолював донецький Шахтар, в черговий раз поділився своїми думками про війну в Україні.

"Шахтар – це формуючий досвід у моєму житті. Дуже сильна команда, яка найкраще відповідала моєму уявленню про футбол. Я казав гравцям, що за два-три роки виведу їх до півфіналу Ліги чемпіонів.

Найгірше було прийняти війну. Це було у повітрі. Було жахливо усвідомлювати, що твоєї команди більше немає. Її скасували. Вона зникла.

Мені допомогли цінності батька Альфредо та матері Альвіани. Я відчував відповідальність перед хлопцями. "Я не кину вас, я залишуся з вами до кінця", — сказав я їм. У той час як багато хто, в тому числі клуб, говорили, що війни ніколи не буде, що це просто гра м'язами між двома країнами.

Я ніколи не відчував страху. Єдиним страхом була можливість під час руху до кордону опинитися на мілині, без бензину, на морозі, без їжі. А потім були постріли, чутки про російських десантників, які висаджуються в центрі міста, щоб убити Зеленського, а також можуть проникнути до готелю, де нас тримали під замком.

Що можна коротко сказати про це? Одна країна була захоплена іншою. Крапка. Україна боронить свою територію. Більше тут нема чого сказати", - наводить слова Де Дзербі Sportitalia.

Раніше повідомлялося, що Брайтон придбає Кудуса у Аякса за рекордну суму.