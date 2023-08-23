Англія

Керманич клубу з Саудівської Аравії не збирається запрошувати англійського форварда в свою команду.

Напередодні Манчестер Юнайтед виступив з офіційною заявою щодо майбутнього свого вихованця та нападника Мейсона Грінвуда, який через обвинувачення у зґвалтуванні не виходив на футбольне поле з січня 2022 року.

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Незважаючи на зняття всіх обвинувачень з 21-річного англійця, "червоні дияволи" вирішили, що молодий форвард має продовжити та пробувати реанімувати свою кар'єру в іншому місці. Серед можливих варіантів у ЗМІ з'явилася Саудівська Аравія, а саме Аль-Іттіфак, головним тренером якого є Стівен Джеррард.

Проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, особисто легендарний капітан Ліверпуля цю інформацію не підтвердив, назвавши її брехнею.

"Фейкові новини", — коротко прокоментував Джеррард чутки щодо можливого підписання Грінвуда.

Раніше Мейсон Грінвуд прокоментував скандал, головним об'єктом якого він став, визнавши свою провину в деяких речах.