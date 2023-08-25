Англія

Втрата для "червоних дияволів" та збірної Англії.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу отримав травму та може вибути на тривалий термін. Про це повідомляє The Athletic.

28-річний англієць отримав м'язове ушкодження на тренуванні "червоних дияволів", які сподіваються, що він пропустить не місяці, а лише кілька тижнів.

Докладніша інформація про стан Шоу буде відома після детального медичного обстеження.

Якщо найгірші побоювання підтвердяться, то Шоу пропустить не лише найближчі матчі "червоних дияволів", а й поєдинки збірної Англії проти України та Шотландії, перший із яких пройде в рамках відбору на чемпіонат Європи, 9 вересня.

Цього сезону Шоу провів всі два матчі, відігравши 180 хвилин.