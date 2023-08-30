Англія

Капітан "сорок" та його брат отримали поранення біля нічного клубу Ньюкасла.

Британська поліція розпочала розслідування інциденту, в якому капітан Ньюкасла Джамал Ласеллс і його брат зазнали нападу біля нічного клубу в центрі міста. Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, 29-річний англієць виявився замішаним в інцидент після того, як вирушив до одного з нічних клубів Ньюкасла після поразки "сорок" від Манчестер Сіті (0:1).

Інцидент стався вночі 20 серпня. Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому капітана "сорок" б'ють по обличчю біля нічного клубу Chinawhite.

"Незабаром після 4 години ранку в неділю, 20 серпня, ми отримали повідомлення про заворушення за участю кількох людей на Вестгейт-роуд у центрі Ньюкасла. Коли офіцери прибули на місце, учасники події вже залишили місце інциденту. Наразі поліція просить усіх свідків дати свідчення, які допоможуть розслідуванню", — сказав представник поліції Нортумбрії.

19-річний брат Ласеллса першим отримав удар ліктем по голові, після чого розпочалася велика бійка. Джамал відштовхнув нападника і тільки-но сам ухилився від пляшки з горілкою.

Як повідомляє The Times, футболіст зазнав ушкодження вуха, коли намагався захистити свого брата.

Крім його брата, постраждали і друзі, які відпочивали у кампанії футболіста. Один з них лежав на асфальті, після чого отримав удар ногою по обличчю, через що знепритомнів.

Крім того, джерело додає, що нападники погрожували пристрелити футболіста та його друзів.

The Times цитує одного зі свідків події: "Група хлопців закидала Джамала Ласеллса пляшками біля нічного клубу, а потім його брата вдарили ліктем по обличчю. З його рота текла кров.

Ласеллса кілька разів ударили по потилиці, перш ніж він завдав удару у відповідь.

Один із друзів Ласеллса лежав на землі, а потім отримав удар ногою по обличчю і знепритомнів. Коли приїхала поліція, його реанімували. Він був непритомний понад десять хвилин".

Газета Daily Mail заявила, що керівництво Ньюкасла бачило це відео і питання має бути розглянуте всередині клубу, хоча є думка, що гравець діяв з метою самооборони.

Нагадаємо, Ласеллс виступає у складі "сорок" із 2015 року. На його рахунку 225 матчів, у яких він забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі. У поточній кампанії він на поле не виходив.