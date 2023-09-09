Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Було придбано 46 тисяч квитків серед вболівальників.

За кілька хвилин розпочнеться матч Україна – Англія, який пройде у Вроцлаві (Польща).

Як повідомив офіційний сайт УАФ, було продано 46 тисяч квитків. Очікується, що Тарчинська Арена буде заповнено на сто відсотків.

Нагадаємо, що це буде другий поєдинок між Україною та Англією у рамках відбору до основної частини Євро-2024. Перша зустріч на Вемблі завершилася перемогою англійців – 2:0. Тоді командою керував Руслан Ротань.

Гра Україна — Англія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.