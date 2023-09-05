Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Англії.

У вівторок, 9 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє e Польщі проти Англії.

Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Гра відбудеться у Польщі, у Вроцлаві на стадіоні Тарчинські Арена.

Цей поєдинок буде вже другим між командами в рамках поточного відбіркового циклу. В першій грі команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилась з рахунком 0:2.

Україна — Англія: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024

Збірна Англії перемогла у чотирьох стартових матчах та впевнено очолює турнірну таблицю. Українська ж команда набрала шість балів за три гри.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія:

Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00.