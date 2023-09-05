Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Англії.
Україна - Англія, getty images
05 вересня 2023, 21:39
У вівторок, 9 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє e Польщі проти Англії.
Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Гра відбудеться у Польщі, у Вроцлаві на стадіоні Тарчинські Арена.
Цей поєдинок буде вже другим між командами в рамках поточного відбіркового циклу. В першій грі команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилась з рахунком 0:2.
Україна — Англія: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024
Збірна Англії перемогла у чотирьох стартових матчах та впевнено очолює турнірну таблицю. Українська ж команда набрала шість балів за три гри.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія:
Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00.