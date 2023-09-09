Англія

Норвежець вірить в себе.

Форвард Ман Сіті Ерлінг Голанд висловився щодо можливої перемоги в голосуванні за "Золотий м'яч".

"Чи вважаю я себе найкращим нападником світу на цю мить? У себе в голові... Усе залежить від того, що ви маєте на увазі під нападником. Це непросте питання. Я серед найкращих. Чи найкращий я? Можливо, так і є.

Золотий м'яч? Я по-справжньому вірю в себе. Я знаю, що можу ще значно додати, я ще молодий. Але я думаю, що в мене є шанси на перемогу цього року", — заявив футболіст Манчестер Сіті.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться у Парижі, 30 жовтня.

Раніше стали відомі номінати на нагороду Трофей Яшина.