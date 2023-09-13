Рекорд серед європейських збірних.
Збірна Англії, GETTY IMAGES
13 вересня 2023, 11:23
Збірна Англії обіграла національну команду Шотландії в товариському матчі. Команда "Трьох Левів" здобула переконливу перемогу з рахунком 3:1. Голами у воротах шотландців відзначились Фоден, Беллінгем та Кейн.
Як повідомляє Opta, збірна Англії здобула 600-у перемогу у своїй історії. Таким чином, англійці встановили рекорд серед європейських збірних.
Нагадаємо, в матчі відбору на Євро-2024 англійці не змогли здолати Україну. Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.