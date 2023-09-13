Англія

Влітку клуб змінив політику продажу квитків і не прогадав.

Манчестер Сіті розпродав усі квитки на кожен з 19 домашніх матчів в англійській Прем'єр-лізі цього сезону, повідомляє видання Manchester Evening News.

Цього літа, після консультації з фанатською групою City Matters, манкуніанці змінили політику продажу, зробивши більшість квитків на кожну гру доступною одночасно. Таким чином, клуб хотів усунути тиск, який відчували фани раніше, коли кожна окрема гра надходила у продаж і вони мали зранку очікувати на можливість встигнути придбати квиток.

Попит на матчі Сіті очікувано виявився високим і на кожну гру вже було розпродано всі наявні квитки. Квитки на матчі проти Манчестер Юнайтед, Арсеналу та шести інших клубів були розпродані протягом перших 24 годин.

Також зазначається, що манкуніанці прийняли рішення затримати частину квитків на всі матчі, щоб розподілити вартість для тих, хто хоче відвідати одразу кілька ігор. Тому другу й останню хвилю квитків клуб запропонує фанам наступного місяця.

Крім того, продовжується розширення Північної трибуни Етіхад Стедіум. Завдяки цьому, місткість буде збільшена до понад 60 тисяч місць (зараз трохи більше 55 тисяч).

Повідомляється, що домашню гру проти Ньюкасла відвідали 54 тисячі фанів, а матч проти Фулгема – 52 тисячі 899 вболівальників.