Аргентина

Партнер по збірній відзначив ефект Лео.

Захисник Севільї та збірної Аргентини Маркос Акунья вважає, що без Лео Мессі його національна команда не виграла б Кубок світу.

"Для мене Мессі – великий лідер країни. Без нього ми не виграли б чемпіонат світу.

Я думаю, що ми багато чого досягли завдяки підтримці людей. Єдність, яка існувала з моменту перемоги на Кубку Америки, була чимось неймовірним, я ніколи не бачив такого раніше", – сказав захисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривцов поділився враженнями від гри з Мессі, Бускетсом та Альбою.