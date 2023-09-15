Партнер по збірній відзначив ефект Лео.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
15 вересня 2023, 10:59
Захисник Севільї та збірної Аргентини Маркос Акунья вважає, що без Лео Мессі його національна команда не виграла б Кубок світу.
"Для мене Мессі – великий лідер країни. Без нього ми не виграли б чемпіонат світу.
Я думаю, що ми багато чого досягли завдяки підтримці людей. Єдність, яка існувала з моменту перемоги на Кубку Америки, була чимось неймовірним, я ніколи не бачив такого раніше", – сказав захисник.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривцов поділився враженнями від гри з Мессі, Бускетсом та Альбою.