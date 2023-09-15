Україна

Провальний легіонер киян шукатиме собі нову команду.

Захисник Динамо Сідклей оголосив про свій відхід з київського клубу.

"З величезною подякою я закриваю цей важливий розділ у своїй кар'єрі. Подорож, повна самовідданості, навчання та незабутніх моментів. Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі! Вболівальники, мої партнери та персонал. Для мене було честю носити цю футболку! Дякую", — написав Сідклей в Instagram.

Нагадаємо, 30-річний бразилець перебрався до Динамо з Атлетіко Паранаєнсе влітку 2018 року за п'ять мільйонів євро. З того часу Сідклей провів лише 36 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Також за цей час Сікдлей кілька разів віддавався в оренду, виступаючи за Корінтіанс, ПАОК, Куябу та софійський ЦСКА.

Останнім часом бразилець тренувався із молодіжною командою "біло-синіх", оскільки на нього більше не розраховували.