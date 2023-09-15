Англія

Керманич Манчестер Юнайтед вводитить культурний контроль всередині команди.

Ерік тен Гаг відмітив важливість трудової етики та людських цінностей у Манчестер Юнайтед.

"Головне — це команда, вона понад усе. У цьому колективі кожен грає свою роль, і всі різні, але команда завжди важливіша за одного гравця.

Суворі правила – це те, про що мене просив клуб, бо до мого приходу не було хорошої культурної етики. Моя работа тут це не тільки досягнення спортивних результатів. Моя робота це ще й контроль над стандартами Манчестер Юнайтед.

Звичайно, мова не йде про те, що хтось припустився єдиної помилки. Це повноцінний процес, перш ніж ви прийдете до певного результату щодо суворих кордонів. Якщо персонал, гравці або будь-хто регулярно перетинає цю межу, потрібно жорстко це присікати".- приводить слова наставника "червоних дияволів" сайт BBC.

Судячи з усього перші голови вже полетіли на фоні нових культурних стандартів нідерландського фахівця.Про це ви можете прочитати на нашому сайті.